محافظ الفيوم يتابع إنشاء مشروع المجمع الصناعى ومركز الخدمات المتكاملة للزيتون

الفيوم رباب الجالي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آخر الإجراءات، والتصميمات والرسومات النهائية، للبدء في إنشاء مشروع أول "مجمع صناعي وخدمات متكاملة للزيتون"، على مساحة 5 أفدنة كمرحلة أولي، بنطاق مركز يوسف الصديق، كمشروع تنموي متكامل، من خلال التشبيك بين المصانع الكبيرة والصغيرة، المهتمة بالمواد الغذائية، بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، في مجال الصناعات التكميلية ذات القيمة المضافة، وتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين في القطاع الصناعي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة منى سليمان مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتور محمد الفيومي استشاري مشروع الدعم الفني بالمكتب الهندسي المكلف بتنفيذ المشروع، والمهندسة شيماء شرف منسق ميداني لمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.

خلال اللقاء، استعرض استشاري مشروع الدعم الفني بالمكتب الهندسي المكلف بتنفيذ المشروع، الرسومات والتصميمات النهائية لمشروع إنشاء مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعى لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق، ووجه محافظ الفيوم بسرعة الانتهاء من تلافي كافة الملاحظات التي تم إبداؤها على التصميمات الإنشائية، حتي يتسنى طرح المشروع أوائل شهر يناير المقبل.

وأوضح المحافظ، أن إنشاء مشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة" بنطاق مركز يوسف الصديق، سيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل، كل مرحلة علي مساحة 5 أفدنة، مشيراً إلى أهمية قطاع زيتون المائدة باعتباره يمتلك مقومات جيدة وميزات تنافسية على مستوى كافة مراحل وسلاسل القيمة ذات الصلة، لافتاً إلى أن المحافظة تتمتع بميزات نسبية وفرص واعدة في إنتاج وتصدير زيتون المائدة، بالإضافة إلى فرص ربط سلسلة القيمة لزيتون المائدة بمجالات التصنيع المختلفة.

وأضاف المحافظ، أن مشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة"، يضم وحدات لصناعة الزيتون بأبعاد مختلفة، تتناسب مع احتياجات المصنعين، ومقراً للمكاتب الإدارية، ومركزاً مصغراً للمؤتمرات، ومعامل للتحاليل والإرشاد الزراعي، ووحدة للبحث والتطوير، ومنطقة للخدمات الملحقة تشمل "كافتيريا، وسوبر ماركت، ومسجد"، ومسطحات مفتوحة وأرصفة، لافتاً إلى أن المشروع يُسهم في توفير فرص عمل محلية مباشرة وغير مباشرة بأكثر من 400 فرصة عمل في سلسلة القيمة الإنتاجية لزراعة وتصنيع الزيتون بالمحافظة.