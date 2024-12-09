محافظ الغربية يتابع الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الغربية محمد طارق

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الطب البيطري بالمحافظة ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في إطار حرص محافظة الغربية على حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد المحافظ أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على الثروة الحيوانية، باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الريفي ومصدر دخل رئيسي للأسر الريفية، وأشار إلى أن الحملة تسير وفق خطة متكاملة تغطي كافة المراكز والقرى، بهدف الوصول إلى جميع المربين وتحقيق أعلى معدلات التحصين، مما يساهم في الحد من انتشار الأمراض الوبائية وضمان سلامة الماشية.

وأوضح الجندي أن المحافظة تتابع بشكل يومي سير الحملة لضمان تحقيق أهدافها، مع توفير الدعم الكامل لفرق التحصين الميدانية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية اللازمة.

من جانبه، صرّح الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن الحملة القومية تستهدف تحصين جميع رؤوس الماشية (الأبقار، الجاموس، الأغنام، والماعز) ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم تشكيل فرق ثابتة ومتحركة تغطي كافة المناطق، مع التركيز على توعية المربين بأهمية التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية.

وأضاف أن المديرية قامت بإعداد خطة عمل مدروسة لتوزيع الفرق البيطرية على جميع مراكز المحافظة، كما تم توفير الأمصال اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة. وأكد أن المديرية على تواصل مستمر مع المربين لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالتحصين.

وأشاد المحافظ بالتعاون بين كافة الجهات المعنية في المحافظة لإنجاح الحملة، داعيًا مربي الماشية إلى الاستجابة والتعاون مع فرق التحصين لضمان سلامة الماشية وحمايتها من الأمراض.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود القومية التي تبذلها الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ومستوى معيشة المزارعين.