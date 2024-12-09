كامل الوزير: طرح 43 مصنع دباغة بمدينة الجلود على منصة مصر الصناعية الرقمية

إبراهيم حسان

قال الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه سيتم تسليم 21 مدبغة كاملة المستندات لأصحابها اليوم، معلنا عن طرح المجموعة الأولى من مصانع الدباغة الجاهزة والتي تشمل 43 مصنع كاملة التجهيزات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

أضاف كامل الوزير، خلال فعاليات الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي، أن المرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي تستهدف تعزيز القدرات الصناعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى تشجيع وخدمة الاستثمارات المحلية والأجنبية لصناعة الجلود.

وتابع الفريق كامل الوزير: "سيتم فتح باب سحب الكراسات والتقدم إلكترونيا على المنصة خلال الفترة من 11 – 25 ديسمبر الحالي، وتتميز المصانع بمساحات مختلفة لتلبية طلبات كافة المستثمرين".

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم اليوم للترويج لمدينة الجلود بالروبيكي في الخارج.