فريق عمل أوروبا بالقاهرة يستضيف فعالية لمكافحة العنف ضد النساء

كتبت: هناء أبو العز

بمناسبة الستة عشر يومًا المناهضة للعنف ضد النساء والفتيات، سيستضيف فريق عمل أوروبا (سفارة المملكة النرويجية، وسفارات كل من هولندا، وسويسرا، وألمانيا، وأيرلندا، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر "جي اي زد") بالتعاون مع تدوين لدراسات النوع الاجتماعي فعالية في التاسع من ديسمبر 2024 بمقر السفارة الهولندية في مصر.

تُعقد الفعالية تحت عنوان "من التوعية إلى العمل: فهم ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات" وسوف تلقي الفعالية الضوء على الانتهاكات المختلفة التي تُؤثر على النساء والفتيات، مع التركيز على العنف الذي تيسره التكنولوجيا وهجمات الأسيد.

وفى بيان صحفى ، لا يزال العنف ضد النساء والفتيات يمثل الانتهاك الأكثر انتشارًا في العالم لحقوق الإنسان، فعلى مستوى العالم، تشير التقديرات إلى أن 736 مليون امرأة قد تعرضن لشكل من أشكال العنف من قبل الشريك مرة واحدة على الأقل في حياتهن. وفي مصر، لا يزال العنف ضد النساء والفتيات يمثل قضية واسعة النطاق ومتجذرة بعمق في الثقافة المصرية، حيث تؤثر على ملايين النساء والفتيات بغض النظر عن أعمارهن أو وضعهن الاجتماعي والاقتصادي أو موقعهن الجغرافي. وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني قد قطعت خطوات واسعة في معالجة هذه القضايا، إلا أن التحديات الكبيرة لا تزال قائمة وهناك حاجة إلى المزيد من الجهود.



ستتضمن هذه الفعالية جلستين تهدفان إلى رفع الوعي وتعزيز المناقشات حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. ستشمل الجلسة الأولى محادثات قصيرة من قبل ناشطات نسويات سيتعمقن في موضوع العنف الذي تيسره التكنولوجيا. أما الجلسة الثانية فستتضمن مناقشة مع ممثلي الحكومة المصرية، وممثل عن مؤسسة أهل مصر وهي منظمة مجتمع مدني أسست أكبر مستشفى وطني لعلاج الحوادث والحروق في مصر، إلى جانب أحد الناجين من هجمات الأسيد. وسوف تستعرض هذه الجلسة التأثيرات النفسية والجسدية لهجمات الأسيد، والاحتياجات المُلحة لدعم وعدالة وإعادة تأهيل الناجين.



وسيُعرض خلال الفعالية فيلم مصري حائز على عدة جوائز بعنوان "سمر... قبل آخر صورة" للمخرجة المصرية آية يوسف، والذي يُسلط الضوء على التجارب المروعة التي تعيشها الناجيات من هجمات الأسيد، كما ستستضيف الفعالية عرضًا مميزًا لفرقة "شمندورة" للرقص الشعبي، والتي ستترجم موضوع الفعالية في شكل عرض فني مبتكر.



تعمل مجموعة عمل أوروبا على إنهاء العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات. وفي مصر، تدعم المجموعة العديد من البرامج لتعزيز تمكين المرأة ومنع العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والعديد من الشركاء التنفيذيين الوطنيين. تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، هي منظمة نسوية رائدة في مصر، تعمل على إنتاج المعرفة النسوية، وتصميم وتنفيذ برامج تهدف إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.