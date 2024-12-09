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فئات تستقل القطارات مجانا.. وتخفيضات تبدأ من 50% على أسعار التذاكر

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 02:05 م
فئات تستقل القطارات مجانا.. وتخفيضات تبدأ من 50% على أسعار التذاكر قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تخفض هيئة السكة الحديد قيمة تذاكر ركوب القطارات، لعدد من فئات الجمهور، وتصل قيمة التخفيض لـ100% لبعض الفئات، حيث تتيح الركوب مجانا، وفى النقاط التالية نرصد الفئات التى تستفيد من تخفيضات على قيمة السفر بالقطارات على خطوط الهيئة .

1. محارب قديم والمرافق إن وجد 75%
2. العسكريين بالمكيف (شرطة + جيش) 50%
3. ضباط الجيش والشرطة 50%
4. سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50%
5. مصابى وأسر شهداء الشرطة 50%
6. ذوى الاحتياجات الخاصة 50%
7. مجموعات الشباب والرياضة 50% من 1 إلى 19 فردا وأكثر من ذلك 66.66 %
8. الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%
9. مصابي وأسر شهداء الثورة 50%
10. مرضي الأورام السرطانية 100%
11. الأطفال الصم (معهد امبابه) 100%
12. الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50%
13. أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً 50% .
14. من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً .

 







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