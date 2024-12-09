فئات تستقل القطارات مجانا.. وتخفيضات تبدأ من 50% على أسعار التذاكر

كتب سيد الخلفاوى

تخفض هيئة السكة الحديد قيمة تذاكر ركوب القطارات، لعدد من فئات الجمهور، وتصل قيمة التخفيض لـ100% لبعض الفئات، حيث تتيح الركوب مجانا، وفى النقاط التالية نرصد الفئات التى تستفيد من تخفيضات على قيمة السفر بالقطارات على خطوط الهيئة .

1. محارب قديم والمرافق إن وجد 75%

2. العسكريين بالمكيف (شرطة + جيش) 50%

3. ضباط الجيش والشرطة 50%

4. سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50%

5. مصابى وأسر شهداء الشرطة 50%

6. ذوى الاحتياجات الخاصة 50%

7. مجموعات الشباب والرياضة 50% من 1 إلى 19 فردا وأكثر من ذلك 66.66 %

8. الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%

9. مصابي وأسر شهداء الثورة 50%

10. مرضي الأورام السرطانية 100%

11. الأطفال الصم (معهد امبابه) 100%

12. الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50%

13. أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً 50% .

14. من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً .