طلاب جامعة حلوان يشاركون بحفل لمبادرة حاملي الأمل العالمية بوزارة الشباب

كتب محمد صبحي

شارك وفد من طلاب جامعة حلوان فى الحفل الفنى لمبادرة حاملى الأمل العالمية، وتمت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور أشرف مرعى مستشار رئيس الجامعة للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وانعقدت الفعالية بمسرح فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير الشباب والرياضة ووفد من منظمة اليونسكو وممثلى الفاتيكان، ممثلى مدينة الشارقة بدولة الإمارات، ممثلى إمارة موناكو، بجانب مجموعة من رجال الأعمال والشخصيات العامة والفنانين الداعمين للحملة.

وتضمن الحفل عدة فقرات غنائية واستعراضية وعروض رياضية.

وتأتى هذه المشاركة ضمن اهتمام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بدمج الطلاب والطالبات من ذوى الاعاقة بالأنشطة الطلابية.

وتمت فعاليات اللقاء تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والدكتورة ريهام عصام خطاب مديرة المبادرة.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج المتنوعة التى تشمل دمج طلاب الجامعة من ذوى الهمم بالأنشطة الطلابية والتوعية بحقوقهم وواجباتهم.