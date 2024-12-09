ضبط 43 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكبرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عدة حملات مكبرة أمس الموافق 8 ديسمبر الجاري، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها أمس الموافق 8 ديسمبر الجاري، من ضبط 16 طن دقيق بلدي معاد نخله و2500 كيلو أرز مدون عليه إنتاج يناير 2025 ، و2000 خرطوش سيليكون منتهي الصلاحية، و1300 كيلو دقيق بلدي مدعم، و 320 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كجم بإجمالي 16 طن دقيق بلدي معاد نخله وتعبئيه في شكائر.

كما تم تحرير 27 محضرا في قطاع المخابز مابين تصرف وتجميع دقيق محضر نقص وزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم وجود ميزان ةمحضر متنوع ما بين عدم نظافة المعجن كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الاسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.