ضبط 1110 عبوات وأقراص من الأدوية المهربة مجهولة المصدر بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور حسين حمدي ،مدير التفتيش الصيدلي بفرع هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر، عن ضبط 1110 لعبوات وأقراص دوائية لأدوية مهربة ومجهولة المصدر خلال حملة للتفتيش الصيدلي بفرع هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر على الصيدليات العامة بمدينة الغردقة.

وشنت هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر حملة برئاسة الدكتور حسين حمدي، مدير التفتيش الصيدلي بفرع هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر، على الصيدليات العامة بمناطق متفرقة بالغردقة، حيث تمكنت إحدى لجان التفتيش الصيدلي بقيادة الدكتور أحمد عادل الدليل ،مفتش صيدلي بفرع هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر، من ضبط 1110 لعبوات وأقراص دوائية لأدوية مهربة ومجهولة المصدر داخل إحدى الصيدليات العامة بمدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الغردقة للعرض على النيابة العامة.

وأوضح الدكتور أحمد الدليل ،مفتش فرع هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر، أن جميع الأقراص والعبوات المضبوطة هي لأدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وغير مصرح لها بالتداول داخل الأسواق المصرية وتخالف القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة كما انها مجهولة المصدر وبدون فواتير وتخالف قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر.

فيما شدد مدير التفتيش الصيدلي على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي قد تضر بصحة وسلامة المواطنين، كما أكد على استمرار الحملات التفتيشية على جميع المؤسسات الصيدلية وتشديد الرقابة على جميع المستحضرات الصيدلية المتداولة داخل محافظة البحر الأحمر لمنع انتشار المستحضرات الصيدلية مجهولة المصدر والغير مصرح لها بالتداول داخل جمهورية مصر العربية.