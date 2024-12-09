اليوم السابع
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ضبط سيارة محملة بدقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالبحيرة

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 05:39 م
ضبط سيارة محملة بدقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط  سيارة محملة بكميات من الدقيق المدعم تبلغ 21 شيكارة  دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء ،لتحقيق مكاسب غير مشروعة.وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

من جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمتاجر لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.


 







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