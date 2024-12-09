اليوم السابع
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صحة الوادي الجديد: تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية الزيات ضمن حياة كريمة

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 06:00 ص
صحة الوادي الجديد: تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية الزيات ضمن حياة كريمة جانب من القافلة طبية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

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أعلنت مديرية الصحة والسكان، بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، بقرية الزيات التابعة لمركز بلاط بالمحافظة، اليوم الإثنين، وذلك ضمن برنامج وزارة الصحة لتنفيذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، إن القافلة الطبية تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية اللازمة.

وأضاف صبحي، أن برنامج القوافل يدعم توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين و تحمل تكاليف علاجهم  وإجراء الكشف الطبي، والعمليات الجراحية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية كبيرة إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 







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