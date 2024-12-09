صحة الشرقية تقدم خدمات طبية لـ23658 مواطنا عبر "رعايات مصر" ومركز الطوارئ

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة أن مشروع “رعايات مصر” قدّم الخدمة لما يزيد عن 23.657 مريضًا منذ إنطلاق فعاليات المبادرة ، مشيرًا إلى أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي 137 يعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات طبية متعددة تشمل تحويل حالات الطوارئ، الحوادث، الغسيل الكلوي الطارئ، وتأمين أكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى التنسيق بين المستشفيات الحكومية والخاصة في المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المنظومة قدمت الرعاية الصحية لـ 1395 مريضًا في محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة خلال الأسبوع الثامن عشر منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، شملت الخدمات تسكين 861 حالة في رعاية الأمراض الباطنية والمخ والأعصاب، 131 حالة في عناية القلب، 198 طفلًا بالحضانات، و45 طفلًا في رعاية مركزة للأطفال، بالإضافة إلى 6 حالات بعناية السموم وحالة واحدة بعناية الحروق. كما تم تنسيق تحويل 153 حالة لإجراء عمليات جراحية متقدمة أو إجراءات طبية متخصصة، بما في ذلك 11 حالة قسطرة قلبية طارئة و3 حالات لوحدات إذابة الجلطات الدماغية.

وفي ختام الجهود المبذولة، تؤكد مديرية الشؤون الصحية بالشرقية استمرار العمل على تعزيز الخدمات الطبية وتطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتلبية لإحتياجات المواطنين.