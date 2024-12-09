شيماء بنت الإسماعيلية تحصد المركز أول أفريقيا فى بطولة رفع الأثقال

الإسماعيلية-صبرى غانم

حققت الطالبة شيماء عبدالناصر رمضان حسب النبى، المركز الأول فى بطولة أفريقيا للشباب لرفع الأثقال بدولة كينيا.

وحصلت الطالبة بالصف الثالث الثانوى بمعهد فتيات نور الإسلام الثانوى التابع لإدارة أبوصوير التعليمية الأزهرية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على ميداليتين ذهبيتين وقامت برفع 85 كيلو خطف و110 كيلو نطر بمجموع 195 كيلو.

وتقدم الشيخ ممدوح أبوالمعاطى سلامة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية بخالص التهنئة للطالبة شيماء عبدالناصر رمضان التى حققت البطولة تحت راية المنتخب الوطنى المصرى لحصولها على المركز الأول. وقال إن بطلة الأزهر الشريف تم انضمامها للمشروع القومى للبطل الأوليمبى بالشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى مشاركتها المتميزة فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال محرزة المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا.

وأضاف الشيخ ممدوح أبوالمعاطى أن ذلك يأتى فى إطار مشاركة أبناء الأزهر الشريف فى المسابقات القومية والتمثيل فى المحافل الدولية واهتمام الأزهر بأبنائه وبناته فى المجال الرياضى ودعمهم الدعم الكامل لتحقيق البطولات الدولية، بجانب دعمه لهم علميًّا وثقافيًّا وتربويًّا.

من جانبه أكد على الزر مدير رعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية على اهتمام قيادات الأزهر والمنطقة على اكتساب المواهب الرياضية بين طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ودعمها وتنميتها وتوفير سبل النجاح والتفوق اللازم لها.

وأشارت البطلة شيماء عبدالناصر إلى أنها فى سنها هى الأولى على قارة أفريقيا فى لعبة رفع الأثقال وهو أمر سهل ومن الممكن تحقيقه، موضحة أن هذه الرياضة تخفف من الضغط النفسى وهى أفضل لعبة تخرج الضغوطات، منوهة بأن كل أصدقائها وأقاربها يدعمونها بشكل كبير ويريدون أن يكونوا مثلها. وتهدى هذا الفوز الغالى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والد كل الأزهريين. وقالت البطلة أفتخر بأننى أزهرية وأدرس علوم الشريعة الإسلامية بكل فروعها مع ممارستى للرياضة.