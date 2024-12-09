سماء الأقصر تشهد تحليق 1375 سائحا على متن 55 رحلة بالون طائر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، 55 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 1375 سائحا من حول العالم، فإنه بصورة يومية تحصل الشركات في الصباح الباكر على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي.

وعادت رحلات البالون للتحليق بالسماء اليوم الإثنين، بعدما قررت سلطة الطيران المدنى بالتحليق من جديد بعد جهود كبيرة من الجهات المعنية لضمان أعلى معايير السلامة والأمان، مما يضمن للسياح تجربة فريدة من نوعها في سماء المدينة التاريخية، حيث إنه قبل بدء تحليق رحلات البالون الطائر في سماء غرب الأقصر، يتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، ويتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

ويستمتع السياح على متن رحلات البالون الطائر، بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، حيث يتهافت السائحون على إلتقاط الصور التذكارية في أرض المطار وداخل باسكت البالون للإستمتاع بها كذكرى تاريخية فى حياتهم بتلك الرحلات المبهرة.

وتخرج البالونات الطائرة من وقت شروق الشمس وتستمر حتى قبل الظهيرة لتحلق بسياح العالم فى الرحلات للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، وتضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكب.



سحر البالون الطائر فى سماء الأقصر



سماء الأقصر تشهد تحليق 1375 سائح على متن 55 رحلة بالون طائر