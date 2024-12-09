سفير سابق: جولة الرئيس السيسي الأوروبية تؤكد حرصه لتحقيق السلام بالشرق الأوسط

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قال السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية الأسبق سفير مصر السابق لدى النرويج، إن الجولة الأوروبية التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد حرص مصر على التواصل مع مختلف أطراف المجتمع الدولى لحشد كافة الجهود الدولية الممكنة لتحقيق السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف السفير عمرو رمضان، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، أن تلك الجولة تركز على دول تقع جغرافياً فى شمال أوروبا؛ منها دولتان عضوتان بالاتحاد الأوروبي؛ وهما الدنمارك وأيرلندا، إلى جانب النرويج التى وإن كانت ليست عضواً بالاتحاد الأوروبي، إلا أنها تلعب دوراً مهماً فى تهدئة الصراعات الدولية خاصة الجانب الإنسانى منها، وتربطها بمصر علاقات ثنائية جيدة، شأنها شأن الدولتين الآخريين (الدنمارك وأيرلندا)، بما يتيح مجالاً أوسع لمصر لتنسيق المواقف.

واستعرض سفير مصر السابق لدى أوسلو، الرسائل التى تحمّلها جولة الرئيس فى أوروبا، أولاها أن مصر منفتحة على كل دول أوروبا وليس فقط ألمانيا وفرنسا، خاصة وأن إيرلندا والنرويج لديهما مواقف مشرفة للغاية فى القضية الفلسطينية، وحريصة كذلك على التنسيق مع كافة الدول وليس فقط مع الدول الكبرى كالولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأوضح أن الرسالة الثانية تفيد بأن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى شخصياً حريص على التواصل مع مختلف القادة وشرح وجهات نظر القاهرة فيما يجرى بالمنطقة، فيما تؤكد الرسالة الثالثة اهتمام مصر بتطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية بمختلف الدول الداعمة لمبادىء العدل والتعاون بين الشعوب.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر والنرويج، قال سفير مصر السابق لدى النرويج أن العلاقات المصرية النرويجية تطورت كثيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة، مذكراً بأنه كان سفيراً لمصر لدى النرويج حتى ديسمبر 2023 وشاهداً على هذا التطور وفاعلا فيه.

وتابع أن ما عزز من هذا التطوير هو وجود أسس قوية ومبادئ مشتركة قامت عليها العلاقة بين البلدين منذ سنوات عديدة، وكان مطلوباً الارتقاء بالعلاقة من خلال تعزيز التواصل على مستويات وزارية وبين قيادتى البلدين وهو ما تم وأصبح هناك تواصل دورى قوى بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج.

وسلط السفير عمرو رمضان الضوء على مواقف النرويج الإيجابية من قضايا المنطقة، إذ أن لديها مبعوثين خاصين للشرق الأوسط، والسودان، وليبيا، واليمن فى منطقتنا، فضلاً عن كون "تور ونسلاند" المبعوث الأممى للشرق الأوسط نرويجى الجنسية، وكذلك "جير بيدرسون" المبعوث الأممى لسوريا.

وأكمل فى هذا الصدد أن النرويج لديها مواقف مشرفة للغاية من القضية الفلسطينية، وتسعى للتنسيق مع مصر فى موضوعات الشرق الأوسط وهو ما يجرى حالياً، منبهاً "وهو أمر مهم للغاية فى هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها منطقتنا".

ولفت إلى أن النرويج تؤيد حل الدولتين، وهى عضو بالتحالف الدولى لإقامة الدولة الفلسطينية الذى أطلقته السعودية بنهاية سبتمبر الماضي، كما تدعم دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقود اللجنة الدولية للمساعدات.

وعلى صعيد الجانب الاقتصادى للعلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، أشار سفير مصر السابق لدى النرويج إلى أن هناك تعاوناً ضخماً بمجالى الطاقة النظيفة والثروة السمكية، حيث بلغت الاستثمارات النرويجية بمصر عام 2023 - بعد عام واحد من كورونا - حوالى 320 مليار جنيه بما يضعها فى مقدمة الدول الأوربية المستثمرة بمصر.

واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق بالتنويه بأهمية اتفاقيات التعاون الإضافية بين البلدين والتى سيشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى توقيعها خلال زيارته للنرويج.