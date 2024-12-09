زراعة البحر الأحمر تعلن توفير شتلات للفاكهة والزينة بأسعار مخفضة.. تفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الزراعة فى محافظة البحر الأحمر، توفير شتلات للفاكهة والزينة، فى مشتل داخل ديوان المديرية بمديرية الزراعة بشارع المصالح، بمدينة الغردقة، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.

من جانبه، أكد المهندس محمود عبدالعاطي مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، أن المديرية تستمر بتوفير شتلات نباتات الزينة والفاكهة والأشجار المثمرة لخدمة أهالينا في مدينة الغردقة وخدمة قطاع السياحة بالمنطقة.

وأكد مدير المديرية أن توفير الشتلات للفنادق والقري السياحية بأسعار تنافسية وتوفير مستلزمات الزراعة من اسمدة ومخصبات زراعية وأصيصات الخاصة بزراعة نباتات الزينة بجميع الاشكال والاحجام وبأسعار تنافسية.

وكانت أعلنت مديرية الزراعة الخميس الماضى عن توفير المواد الأساسية الاستهلاكية والتصدي للممارسات الإحتكارية ومزيد التحكم في الأسعار لإتاحه للسلع الغذائية وبأسعار تنافسية، حيث أعلنت مديرية الزراعة بالغردقة والإدارات التابعة لها بالمدن بتوفير اسماك بالأسعار مخفضة عروض تحطيم الأسعار وساري حتى نفاذ الكمية.

وكانت أسعار أسماك السردين 4 كيلو بسعر 200 جنيه، والرهو بسعر 65 جنيه للكيلو، والشعور بـ 100 جنيه، والحريد 4 كيلو بسعر 200 جنيه، والخرمان 80 جنيها للكيلو، والمرجان 120 جنيها للكيلو، والفيليه البلدى 200 جنية للكيلو رالمابوريت 130 جنيها .

كما أعلنت عن بيع الجندوفلي بـ 150 جنيه للكيلو، وجمبرى شركوس ب170 جنيه، و كيس جمبري مقشر 200 جنيه، وعرض رنجة الفهد 150 جنيه، ورنجة ابو السيد 150 جنيه، وجمبري اماراتى كبير 450 جنيه للكيلو .