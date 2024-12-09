اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء بريطانيا يخصص 11 مليون إسترليني لتمويل المساعدات إلى سوريا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 07:51 م
رئيس وزراء بريطانيا يخصص 11 مليون إسترليني لتمويل المساعدات إلى سوريا رئيس وزراء بريطانيا يعلن تخصيص 11 مليون إسترليني لتمويل المساعدات الإنسانية في سوريا
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الإثنين تخصيص 11 مليون جنيه إسترليني لتمويل المساعدات الإنسانية في سوريا.


وقال ستارمر - في تصريحات خلال زيارته الحالية إلى السعودية حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إن ما يحدث في الشرق الأوسط يهمنا في الداخل البريطاني، مضيفا أنه "من أجل تحقيق خطتي للتغيير، فإننا نحتاج إلى دعائم قوية للأمن، وهذا لا يبنى في الداخل فقط، بل يتطلب منا أن نقوم بدورنا على الساحة العالمية لتعزيز الاستقرار وحماية الشركاء من التهديدات في الوقت الحاضر وفي المستقبل".


ومن المقرر أن يتم توجيه هذا التمويل لمساعدة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في الإيفاء باحتياجات المواطنين الأكثر ضعفا في أنحاء سوريا، بما في ذلك أكثر من 370 ألف شخص نزوحوا - وفقا لتقديرات - بسبب التطورات الأخيرة







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