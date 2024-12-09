اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء الأردن: موقفنا ثابت بشأن الوضع في سوريا قبل 13 عاما

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 11:00 م
رئيس وزراء الأردن: موقفنا ثابت بشأن الوضع في سوريا قبل 13 عاما رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، أن موقف الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، حيال تطوُّرات الأوضاع في الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة، ووقوفه مع الشعب السوريِ واحترام إرادتهم وحقَّهم في تقرير مستقبلهم.


وقال رئيس الوزراء الأردني، خلال جلسة مجلس النوَّاب اليوم الاثنين، "موقفنا هذا ليس وليد اللَّحظة، بل هو موقف ثابت وراسِخ منذ أن بدأتْ الأزمة السوريَّة قبل أكثر من ثلاثة عشر عاماً"


وأضاف حسان: "لطالما أكَّدنا على مدى هذه السَّنوات على ضرورة إيجاد حلٍّ سياسي ينهي معاناة الأشقَّاء السُّوريين، ويحفظ وحدة سوريا ويرسِّخ أمنها واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها"، مؤكِّداً أنَّ العالمُ بأسره يدرك ما قدَّمه الأردن لأهلنا وأشقَّائنا السوريين طوال هذه السَّنوات".


ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أنّ ما نتطلَّع إليه اليوم هو ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها، ومنجزات شعبها، وتاريخها وحضارتها، مؤكِّداً ضرورة تتضافر جهود الجميع من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتجنُّب الفوضى.


وشدَّد على أنَّ استقرار سوريا وأمنها مصلحة استراتيجيَّة للأردن والمنطقة العربيَّة برمَّتها، معربا عن تطلعه إلى مرحلة جديدة تستطيع خلالها سوريا تجاوز الأحداث المؤلمة التي مرَّتْ بها على مدى سنوات طويلة .


وقال حسان: "نأمل البدء بعمليَّة سياسيَّة شاملة في سوريا، وسنكون - كما كنَّا على الدَّوام - داعمين للشَّعب السُّوري، وسنوفِّر لهم ما نستطيع من دعم إنسانيٍّ عاجل"، لافتاً إلى أن الملك وجَّه بالعمل على دراسة الاحتياجات المطلوبة، وحثِّ المجتمع الدَّولي على تقديم المساعدات الضَّروريَّة.


وفيما يتعلَّق بالأردنيين الموجودين في سوريا حاليَّاً، أكَّد حسان، طبقا لبيان مجلس الوزراء الأردني اليوم، أنَّ الجهود منصبَّة على ضمان أمنهم وسلامتهم وتأمين عودتهم، لافتاً إلى أن وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين تتابع بالتَّنسيق مع مختلف المؤسَّسات المعنيَّة هذا الموضوع.

 







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