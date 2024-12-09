درجات الحرارة فى المحافظات من اليوم الاثنين 9-12-2024 وحتى السبت المقبل

كتبت - مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكل الأنحاء من الإثنين 9 ديسمبر 2024، إلى السبت 14 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:





الإثنين 9 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.





الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.





الأربعاء 11 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.





الخميس 12 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.





الجمعة 13 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.





السبت 14 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.