حياة كريمة.. قافلتان طبيتان بقريتى الكوع بالقصاصين والسبع آبار غربية بأبو صوير

الإسماعيلية - صبرى غانم

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على تفقد القافلة الطبية بقريتى السبع آبار غربية التابعة لإدارة أبوصوير الصحية، وقافلة قرية الكوع التابعة لإدارة القصاصين الصحية فى يومهما الثانى، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين ،والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

وتابعت وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي علي المرضى بقافلة الكوع بالقصاصين في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل 6 عيادات تخصصيه "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً ،وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 535 متردد خلال اليوم الأول وعدد 649 متردد خلال اليوم الثانى للقافلة.

وخلال الجولة إلتقت مع فريق الطاقم الطبي للقافله والعديد من المترددين واطمأنت على إنتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال القافلة.

واستكملت وكيل وزارة الصحة جولتها بتفقد سير العمل بقافلة السبع آبار غربية بأبو صوير والتى شملت 4 عيادات وهى الجلدية، الأطفال، باطنة، النسا وتنظيم اسرة، وشهدت القافلة إقبال كبير من المواطنين حيث بلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 200 متردد.

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل إلى أن التردد على قافلة "القصاصين" على مدار اليومين كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 289 مواطن بعيادة الباطنة ،وعدد 429 حالة بعيادة الأطفال ، 142 مواطن بالجراحه العامة، 87 مواطن بعيادة الأسنان ،واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 33 سيدة، وعدد 86 سيدة بعيادة النساء ،أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر إستقبلت 51 حالة ، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.



رافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة فادية بكرى مدير إدارة ابو صوير الصحية والدكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة.



شباك تذاكر الكشف



وكيل وزارة الصحة تتحدث إلى إحدى الطبيبات



جانب من العيادات المتنقلة



العيادات المتنقلة فى القافلة



وكيل وزارة الصحة تتحدث لاحد الأطباء



اقبال على عيادة الباطنة