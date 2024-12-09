اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزيرة التنمية المحلية تكشف موعد الانتهاء من تقنين أراضى وضع اليد

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 05:39 م
حصاد الوزارات.. وزيرة التنمية المحلية تكشف موعد الانتهاء من تقنين أراضى وضع اليد وزيرة التنمية المحلية
كتب ـ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الرى: مصر اتخذت إجراءات عديدة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى

وزيرة التنمية المحلية تكشف موعد الانتهاء من طلبات تقنين أراضى وضع اليد

وزير خارجية تركيا: سنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان

وزارة التعليم توضح تفاصيل تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائى بالترم الأول

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مجالات التعاون المشترك

وزارة العمل تعلن عن وظائف بشركة مقاولات بمرتبات تصل إلى 20 ألف جنيه

الأوقاف تفتتح 30 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف قنا لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

وزير الرى: حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة فى مصر 50٪ من خط الفقر المائي

وزارة الصحة تكشف خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج







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مياه الصرف

التنميه المحليه

خارجيه تركيا

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