حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" في الشروق

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الشروق، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة سيارات الربع نقل، وبيعها لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات الربع نقل بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار – مجموعة من المفاتيح المصطنعة).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة "بذات الأسلوب" ، وتم بارشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم.