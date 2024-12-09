حبس شخص 4 أيام بتهمة حيازة هيروين داخل مطار القاهرة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة النزهة، حبس راكب 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازته مخدر الهيروين داخل مطار القاهرة حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

واعترف راكب بمطار القاهرة، بمحاولته تهريب مخدر الهيروين داخل مكان سري في حقيبته أثناء السفر، إلا أن اليقظة الأمنية أحبطت محاولته.

وأضاف المتهم في اعترافاته بعد القبض عليه، أنه لجأ لحيلة ماكرة لتهريب الممنوعات، عن طريق مكان سري بالحقيبة، لكن الأجهزة الحديثة والمتطورة بالمطار كشفته.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين) مخبأة داخل إحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

وبمواجهته أقر أمام اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار، بارتكاب الواقعة بقصد تهريب المواد المخدرة المضبوطة والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.