حبس سيدتين 4 أيام لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين فى الجمالية

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين في منطقة الجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمتان سرقتا حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية من (أحد المواطنين) بأسلوب "النشل" حال استقلاله سيارة "أجرة" بدائرة القسم، وأقرتا بالتصرف بالمشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلين "سيئا النية" في الجيزة.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمتين، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.