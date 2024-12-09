الرئيسية أخبار عاجلة جلسات مباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء النرويجى فى أوسلو الإثنين، 09 ديسمبر 2024 11:45 ص الرئيس السيسى كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء النرويجى، جلسات مباحثات فى العاصمة أوسلو. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء النرويجى، شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية. مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى السيسي الرئيس السيسي اخبار الرئيس السيسي النرويج رئيس الوزراء النرويجى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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