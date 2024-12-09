جلسات مباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء النرويجى فى أوسلو

كتب محمد عبد العظيم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء النرويجى، جلسات مباحثات فى العاصمة أوسلو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء النرويجى، شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية.