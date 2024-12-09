جامعة دمنهور تعقد فعاليات وأنشطة متنوعة ضمن مشاركتها في مبادرة بداية

واصلت جامعة دمنهور تنفيذ مختلف أنشطتها وفعالياتها ضمن المشاركة في مبادرة بداية، برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس، في المشروع القومي بداية جديدة لبناء الإنسان، الذي يستهدف تطوير كافة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

"نحو تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل" ندوة بكلية الحاسبات والمعلومات

عقدت كلية الحاسبات والمعلومات بإشراف الدكتور عمرو أبو هاني - القائم بأعمال عميد الكلية، والأستاذ الدكتور صابر شحاته - وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، الندوة الثقافية والتوعوية بعنوان" نحو تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل"، بحضور لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، بالقاعة الكبرى بالكلية.



خلال الندوة أكد الدكتورعمرو فتحي، و الدكتور عمرو أبو هاني، أن الاهتمام بالشباب يعد ركيزة أساسية في خطة الدولة و استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، وتولي مصر أهمية قصوى لدور الشباب في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل جديدة لهم عبر المشروعات القومية العملاقة واستصلاح الأراضي، وتوفير المسكن المناسب لأحوالهم الاقتصادية، عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تغطي معظم المحافظات، وكذلك العمل على إعدادهم وتحفيزهم للمشاركة في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي والإداري بالدولة المصرية، وتولي مصر هذه الأهمية الكبيرة للشباب، وذلك للعديد من الاعتبارات، أبرزها، أهمية دور الشباب في بناء المستقبل وتعزيز التطور والتنمية. وأنهم ركيزة المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.





المشاركة في ندوة بعنوان" آليات تعزيز مناهضة العنف ضد المرأة" بمكتبة مصر العامة

تزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة بإشراف الدكتورة إسلام فوزى – المدير التنفيذي للوحدة، الدكتورة أمل عوض – مدرس الصحة النفسية، الدكتورة شيماء حلمي - مدرس علم الاجتماع عضوات الوحدة في ندوة بعنوان " آليات تعزيز مناهضة العنف ضد المرأة " التي نظمتها مكتبة دمنهور العامة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

أوضحت الدكتورة إسلام فوزي مخاطر العنف ضد المرأة و انعكاسه على المجتمع، وأهمية السياسات التنموية والتشريعات المناهضة، ودور الجامعة وجهودها في التضافر مع المجتمع فى رفع الوعي بسبل المواجهة، وضرورة تغيير الثقافات السلبية مثل التمييز بين الرجل والمرأة أثناء التنشئة الاجتماعية والمراحل التعليمية المختلفة.



خلال الندوة تم مناقشة عدة محاور منها الصحة النفسية وأهميتها، والمشكلات النفسية التي تتعرض لها المرأة، وكيفية الحفاظ على صحتها النفسية، و أوضحت طرق علاج المشاكل النفسية والتخلص منها.





طالبات التربية للطفولة المبكرة يشاركن أطفال مدارس ذوي الهمم .. الاحتفال باليوم العالمي للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة قامت طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة بإشراف الدكتو مصطفى حمزة - قائم بعمل عميد الكلية، والأستاذ الدكتورة سعاد أبو دغيدي - وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، بزيارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإبتدائية، ومدرسة النور للمكفوفين، ومدرسة ناصر الفكرية بإدارة بندر دمنهور التعليمية لمشاركتهم بالاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

قامت 60 طالبة بتقديم بمشاركة الأطفال عدد من الأنشطة المتنوعة، ومنها أنشطة ترفيهية غنائية و موسيقية ورسم وتلوين، و أنشطة حركية باللعب مع الأطفال بالمكعبات والعرائس القفازية، بالإضافة إلى ألعاب حركية تعليمية، منها الكروت التعليمية التفاعلية للفت الانتباه والتركيز، والألعاب الحركية التنافسية بين الأطفال، وتم توزيع الحلوى على الأطفال لإدخال السرور والبهجة.



وتستمر جامعة دمنهور في تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات بمختلف كلياتها، وذلك في إطار حرص الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس على المشاركة بالمشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذي يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، و تطوير كافة الخدمات فى مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.