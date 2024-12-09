جامعة القناة تنظم اختبارات HSKK بمعمل الصوتيات الجديد بمعهد كونفوشيوس

الإسماعيلية -صبرى غانم

نظم معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس اختبارات إجادة اللغة الصينية HSK وHSKK بمقره، حيث أُجريت اختبارات HSKK لأول مرة بمعمل الصوتيات الجديد وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور أن تجهيز المعمل الجديد تم في مدة قياسية ليكون مجهزًا بأحدث التقنيات، بهدف توفير بيئة متكاملة لإجراء اختبارات مهارات التحدث والاستماع باللغة الصينية، بما يدعم جهود الجامعة في نشر الثقافة الصينية وتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي مع الصين.

وأضاف "مندور" أن هذا الإنجاز يعكس حرص الجامعة على تقديم خدمات تعليمية متطورة تدعم طلابنا وتفتح أمامهم فرصًا دولية مميزة.

من جانبها، صرحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن تنظيم الاختبارات تم بالتنسيق مع المقر العام لمعاهد كونفوشيوس بالصين وجامعة بكين للغات والثقافة، التي تعد الشريك الأكاديمي للجامعة في إدارة المعهد.

و أفادت "دينا أبو المعاطي" أن هذه الاختبارات تُعد خطوة هامة لدعم الطلاب الراغبين في الحصول على منح دراسية لاستكمال دراستهم بالصين.

وأشرف على تنظيم الاختبارات الدكتور حسن رجب، مدير معهد كونفوشيوس، الذي أوضح أن 123 طالبًا شاركوا في الاختبارات التي شملت جميع مستويات HSK واختبارات HSKK الشفوية.

وقال الدكتور حسن رجب أن اختبارات HSK تتضمن التقييم في مهارات القراءة، الاستماع، والكتابة، بينما تُركز اختبارات HSKK على مهارات التحدث بثلاثة مستويات، مؤكداً أن معمل الصوتيات الجديد يعزز من قدرة المعهد على تقديم اختبارات دقيقة بجودة عالية.

يُذكر أن معهد كونفوشيوس ينظم أربعة اختبارات لإجادة اللغة الصينية خلال العام الجامعي 2024-2025، لتلبية احتياجات الطلاب المصريين الدارسين للغة الصينية، بما يدعم فرصهم في الحصول على المنح الدراسية بمجالات اللغة والثقافة الصينية أو التخصصات العلمية الأخرى.