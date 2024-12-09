جامعة القناة تستضيف العرض المسرحى "SALE" لنشر الوعى بمخاطر المخدرات

الإسماعيلية -صبرى غانم

استضافت قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، اليوم الإثنين العرض المسرحي "SALE"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تسعى دائما لتعزيز الوعي بين طلابها بمخاطر الإدمان من خلال مبادرات توعوية مبتكرة، مؤكداً على إلتزام الجامعة ببناء جيل واعٍ ومدرك للتحديات التي تواجهه، وتأتي هذه الفعالية كجزء من جهود الجامعة المستمرة لتحصين الطلاب ضد السلوكيات الضارة وتعزيز القيم الإيجابية بينهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المبادرة تسلط الضوء على أهمية رفع وعي الشباب الجامعي بالمخاطر التي تهدد صحتهم ومستقبلهم. وأضاف أنه من خلال هذا العرض المسرحي، نسعى إلى تقديم رسالة توعوية تحمل قيما تثقيفية تهدف إلى تمكين الشباب من اتخاذ قرارات صحيحة بعيدًا عن مخاطر المخدرات.

جاء العرض بتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر ،تحت إشراف الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز، منسق أسرة "طلاب من أجل مصر"، والطالب محمد شريف، مقرر الأسرة.

بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، و ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية.

تناول العرض المسرحي "SALE" قضية الإدمان من منظور اجتماعي ونفسي عميق، واستعرض بأسلوب جذاب ومؤثر مراحل السقوط في براثن المخدرات، بدايةً من لحظة التجربة وحتى التدمير الكامل للمستقبل والعلاقات الاجتماعية.

كما ركز العرض على تفنيد المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الشباب، مثل الاعتقاد بأن المخدرات تحسن الأداء أو تقلل التوتر.

وأشاد الحضور، من طلاب وأكاديميين، بالعرض الذي تميز بقدرته على إيصال رسائل توعوية بأسلوب بسيط ومؤثر.

يأتي العرض المسرحي ضمن خطة شاملة ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في الجامعات المصرية، لتعزيز الوعي حول مخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها.

وفي تصريح سابق، أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية في مواجهة تحديات اجتماعية تؤثر على مستقبل الشباب.

يُذكر أن هذه الفعالية تُعد واحدة من الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة قناة السويس ووزارة التعليم العالي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لتعزيز وعي الشباب بمخاطر الإدمان وحمايتهم من الوقوع في هذه الآفة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على بناء مستقبل مشرق لمصر.