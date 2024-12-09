جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تنظم مسابقة الطالب المثالى الأربعاء المقبل

الإسماعيلية -صبرى غانم

تنظم جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مسابقة الطالب المثالي يومي 11 و12 ديسمبر، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال الجامعة، في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز المهارات القيادية والشخصية لدى الطلاب، ودعم روح التنافس البناء الذي يسهم في إبراز المتميزين أكاديمياً وشخصياً.

وتماشياً مع هذا السياق- أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تسعى دائماً إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي وتنمية الجوانب القيادية والشخصية لدى الطلاب.

وأضاف "مندور" أن مسابقة الطالب المثالي تعد أحد الأنشطة النوعية التي تعكس التزام الجامعة بتقديم الدعم اللازم لطلابها لاكتشاف قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن هذه المسابقة تهدف إلى تسليط الضوء على النماذج الطلابية التي تتميز بالجمع بين التفوق العلمي والمهارات الشخصية.

وأشار " عادل حسن" إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز روح المنافسة الإيجابية، وترسيخ قيم الإبداع والمسؤولية المجتمعية بين الطلاب.

وتُقام المسابقة تحت إشراف الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة.

ومن جانبه، أفاد الدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية، بأن تنظيم هذه المسابقة جاء تلبيةً لرغبة الطلاب في المشاركة في فعاليات تُبرز إمكاناتهم وتساعدهم على تطوير مهاراتهم المختلفة.

وأوضح أن الجامعة تحرص على تنظيم أنشطة تفاعلية متميزة تواكب تطلعات الطلاب وتُعزز من دورهم كأفراد فاعلين في المجتمع.

وتشرف على تنظيم المسابقة إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بإشراف ممدوح عثمان و مروة عدلي، مسئولي الأنشطة الطلابية.

ومن المقرر أن تشهد المسابقة مشاركة مميزة من الطلاب، حيث تُعد فرصة مثالية للتفاعل الإيجابي والتنافس الشريف في أجواء تُعزز من الإبداع والثقة بالنفس، مما يعكس التزام الجامعة بخلق بيئة تعليمية شاملة تدعم تطلعات طلابها.

