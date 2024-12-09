اليوم السابع
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توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 11:05 م
توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ جانب من الحدث
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، توزيع 2 طن لحوم صكوك الأوقاف للأضاحي، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية بمراكز المحافظة، في إطار مبادرة الرئيس السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد محافظ كفرالشيخ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، للتخفيف عن كاهلهم، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع معربًا عن شكره وتقديره للدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، على دعمه المتواصل فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال التكافل والرعاية الإجتماعية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بلغ حوالي 250 ألف مواطن على مستوى المحافظة، وجاري إنشاء قاعدة بيانات للأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، ووفد قافلة جامعة الأزهر الطبية الشاملة.







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