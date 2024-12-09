تفعيل "عودة الكتاتيب" بكفر الشيخ لإحياء التراث وبناء الإنسان.. فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان





قدم اليوم السابع بكفر الشيخ، بثا مباشرا بعنوان" بث مباشر.. تدشين عودة الكتاتيب بكفر الشيخ بحضور وكيل وزارة الأوقاف" حلقة ذكر وتدشين لعودة الكتاتيب فى كفر الشيخ بمشاركة أصحاب الأصوات الذهبية".

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، لمبادرة عودة الكتاتيب لإحياء التراث وبناء الانسان، وتحت مظلة محافظة كفر الشيخ برعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفرالشيخ، لتدشين وتفعيل مبادرة "عودة الكتاتيب" بقرية القصابى وعزبة الباب، وقرية تيدا بسيدى سالم، بمديرية الأوقاف بكفرالشيخ.

حيث افتتح الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة مكتب تحفيظ ( حق تلاوته) بقرية القصابى بسيدى سالم للمحفظ الشيخ محمد عبد الكريم نشوان إمام وخطيب، ومكتب تحفيظ ( الفرقان) بعزبة الباب، بسيدى سالم للمحفظ محمد طلال إمام وخطيب.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ أحمد زيدان مدير عام الوعظ بكفر الشيخ، والشيخ ياسر الغول مدير شئون الإدارات، والدكتور محمد عيسى مدير إدارة شرق سيدى سالم، والشيخ فؤاد ناجى مدير إدارة غرب سيدى سالم، ورئيس مدينة سيدى سالم، وعدد من السادة التنفيذيين والصحفيين.

وقد أشاد وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، بجهود القيادات الدعوية والمجتمعية وأهالى سيدى سالم بقرية القصابى وعزبة الباب لإنجاح هذه المبادرة، مؤكداً أن هذا النموذج المتميز الذى قدمته قرى سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ يجسد التكامل بين العمل الوطنى الجماعى والجهود المجتمعية فى تحقيق أهداف بناء مجتمع قوى ومتماسك، والتى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، فهذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لإحياء روح أصيلة فى تاريخ مصر، وتعكس حرص وزارة الأوقاف بقيادة معالى الأستاذ الدكتور أسامه السيد الأزهرى وزير الأوقاف على استعادة الدور الريادى للكتاتيب فى تنشئة الأجيال على قيم القرآن الكريم ومبادئ الإسلام السمحة.

وقد أكد الشيخ معين رمضان يونس وكيل الوزارة، أن عودة الكتاتيب تهدف إلى بناء الشخصية المصرية على أسس راسخة من الأخلاق الرفيعة، والفهم العميق لمعانى الدين، والانتماء الصادق للوطن، وشدد على أهمية هذه الصروح التربوية باعتبارها مصابيح تنير طريق الأبناء فى مواجهة الفكر المتطرف والتحديات الفكرية التى تستهدف القيم الأصيلة.

وأضاف أن تلك المبادرة التى أطلقها معالى وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامه الأزهرى تسعى لإحياء اللغة العربية السليمة فى نفوس الأجيال الجديدة، باعتبارها لغة القرآن الكريم وحصن الهوية القومى، مشيرًا إلى اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة فى تطوير منهجية الكتاتيب لتتماشى مع احتياجات العصر ومتطلباته، مع الحفاظ على روح الأصالة التى ميزتها عبر التاريخ.





وقال وكيل الوزارة أنه انطلاقا من دعوة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، لجميع القرى والمدن فى مصر إلى تبنى هذه المبادرة والانخراط فيها، فقد كانت البداية بأوقاف كفرالشيخ من قرى سيدى سالم، وسنطلق المبادرة بإذن الله تعالى إلى باقى القرى والنجوع والمراكز بمحافظة كفرالشيخ حتى تكون فى كل قرية كتاب عصرى وصرح تعليمى وتربوى يزرع القيم النبيلة ويحفظ الهوية ويبنى الإنسان المصرى بناءً صحيحاً، وسنعمل على توفير كل الإمكانات اللازمة لتحقيق أهداف تلك المبادرة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.



ابراز-المواهب-بالكتاتيب-



تدشين-وافتتاح-الكتاتيب--بكفر-الشيخ-



تكريم-المواهب



جانب-من-تدشين--الكتاتيب



جانب-من-تدشين-عودة-الكتاتيب



جانب-من-تدشين-عودة-الكتاتيب-بكفر-الشيخ



مبادرة-عودة-الكتاتيب-ومشاركة-ذوي-الهمم