تعرف على أول مستشفى علاج أورام بقطاع الطب العلاجى بالمنيا × 8 معلومات

المنيا - حسن عبد الغفار

يشهد القطاع الصحى بمحافظة المنيا، طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، من حيث تطوير المستشفيات، وإحلالها وتجديدها، وذلك تنفيذاً لمبادرات رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة وتقديم خدمة علاجية مميزة، من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

قال الدكتور محمد أحمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا، إنه من منطلق الحرص المستمر لتقديم الخدمات والفعاليات لتحسين مستوي الصحة لأهالي محافظة المنيا، تعد مستشفى علاج الأورام بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا أول مستشفى علاج أورام بقطاع الطب العلاجي.

وينشر "اليوم السابع" أقسام المستشفى وإمكانياتها، حتى تكون جاهزة للافتتاح الرسمى، حيث تتضمن أقسام عديدة منها:

1- 12 سرير رعاية مركزة

2- ⁠14سرير رعاية أطفال

3- 40 سرير داخلي

4- 15 كرسي جرعات علاج كيماوي

5- ⁠عيادات أورام الأطفال والكبار والتغذية العلاجية وأورام الفم وجراحة الأورام

6- ⁠أشعة عادية مقطعية تدخلية

7- ⁠معامل متكاملة ومعمل أنسجة ودلالات أورام

8- ⁠صيدلية تحضير علاج كيماوي وتغذية وريدية

يذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها 3209 مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 28 قطاعا لخدمة 3 ملايين مواطن من أهالى 192قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة ، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و 500 ألف مواطن.



مستشفى علاج الأورام



مستشفى علاج الأورام



مستشفى علاج الأورام



مستشفى علاج الأورام