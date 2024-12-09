تطهير شبكات الصرف الصحي بمركز مشتول السوق بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، استمرار خطتها في تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أنه تنفيذاً لخطة تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتزامناُ مع حلول فصل الشتاء قام فرع الشركة بمدينة مشتول السوق بالدفع بالمعدات لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف بالعديد من المناطق والتي شملت شوارع (عمر بن الخطاب - خالد بن الوليد - احمد عتمان - مصطفي كامل - السجل المدني - وسط البلد) وذلك لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي بهدف الحفاظ عليها ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئة.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي: -

https://www.facebook.com/shapwasco ، أو الإتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ( 125 أرضي / 01205502098 / 01205502086).

من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي دور شركة مياه الشرب والصرف الصحى في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات لتوعية المواطنين وتعريفهم بأهميه الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة