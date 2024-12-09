تخفيضات على البقوليات فى سوق اليوم الواحد بالعمرانية.. اعرف الأسعار

كتبت - مرام محمد

طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، البقوليات بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يطرحه من مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة.

وجاءت أسعار البقوليات المعبأة لدى أحد العارضين المشاركين بالسوق، على النحو الآتي: مكرونة أنواع (400 جرام) بـ8.5 جنيه، اللوبيا (400 جم) بـ35 جنيهًا، الفاصوليا البيضاء (400 جم) بـ39 جنيهًا، العدس بجبة (400 جم) بـ25 جنيهًا، العدس الأصفر (400 جم) بـ25 جنيهًا، الأرز البسمتي (1 كجم) بـ62 جنيهًا.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تشغيل السوق الجديد، اليوم، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده السوق بحي إمبابة وإقبال المواطنين عليه.

وأكد محافظ الجيزة، أن السوق الجديد بحي العمرانية سيساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة ويخدم مواطني أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس حي العمرانية بالتواجد الميداني لمتابعة انتظام تشغيل السوق وإزالة أي معوقات أمام العارضين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.