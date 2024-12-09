بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بعيد الحبل بلا دنس والذكرى التسعين لتأسيس كنيسة العذراء بغيط العنب

كتب: محمد الأحمدى

ترأس مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بغيط العنب، بالإسكندرية.

واحتفل البطريرك بالذكرى التسعين لتأسيس الكنيسة، كما منح الأب البطريرك درجة المرتل لعدد من شمامسة الرعية.

وشارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب ميشيل شفيق، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة.

وقبل كلمة العظة، قدم الأب ميشيل الشكر والتقدير لغبطة البطريرك، لاهتمامه بالحضور كل عام، قائلًا: "نحتفل معًا بهذه المناسبة من كل عام كأبناء لراعٍ وأب".

وعقب ذلك، استهل الأب البطريرك كلمة العظة بتهنئة شعب الكنيسة بعيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية بقوله: "نشكر الله دائمًا على محبته لنا، وعلى هذه السنوات التسعين، وبالأحرى نشكره دائمًا، لأجل أمانته كل هذه الأعوام".

وعبر عن امتنانه وشكره لجميع المسؤولين بالكنيسة، من أجل تكون وتنشئة جيل جديد من الشمامسة المرنمين، لأن هذا دائمًا ما يساعد الشعب للصلاة.

واختتم اليوم بكلمة هاني موريس، نيابةً عن مجلس الكنيسة، شاكرًا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والقمص انطونيوس غطاس، والأب ميشيل شفيق، لدعمه أبناء الكنيسة.

الجدير بالذكر أن رعية السيدة العذراء، بغيط العنب، بالإسكندرية، تعتبر من أقدم الكنائس الكاثوليكية، كما أنها تعتبر من أولى الرعايا، التي اهتمت بتكوين خورس شمامسة قبطي كاثوليكي بالإسكندرية.