انطلاق فعاليات ورشة الإخراج والتمثيل بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل المتخصصة فى الإخراج والتمثيل، والتى تستمر حتى غدٍ الثلاثاء 10 ديسمبر وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وشهد اليوم الأول مشاركة 30 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، حيث تضمنت الورشة تدريبات مكثفة على فنون الأداء التمثيلى. وتركزت التدريبات على مهارات الاستعداد الجسدى والثبات الانفعالى، بهدف تمكين المشاركين من تعزيز وعيهم بثقافة الممثل، ما يسهم فى بناء قدراتهم لتجسيد الشخصيات الفنية بوعى وإبداع.

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور التزام الجامعة بتقديم الدعم الكامل للأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أهمية الفنون فى بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الإبداعية.

وأوضح " مندور" أن هذه الورشة تأتى كجزء من استراتيجية الجامعة لتعزيز الإبداع واكتشاف المواهب بين طلابها، مما يسهم فى تحقيق التكامل بين الأنشطة الأكاديمية والثقافية.

من جانبه، أشار الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، إلى أن الورشة تمثل تجربة تعليمية فريدة تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس وتنمية المهارات الفنية لدى الطلاب. وأضاف أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم أنشطة نوعية تساهم فى صقل مواهب الطلاب وتلبية تطلعاتهم.

وأوضحت الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية، أن الورشة تعد خطوة نحو تمكين الطلاب من اكتشاف إمكانياتهم الفنية وتوظيفها بشكل إبداعى.

فيما أكدت الدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة، حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمى والفنون المختلفة.

كما أشار الدكتور محمد عبد الهادى، منسق عام الأنشطة الطلابية، إلى أن هذه الورشة جاءت استجابة لرغبة الطلاب فى استكشاف مجالات الإخراج والتمثيل، مؤكداً أن الجامعة تسعى دائماً لدعم الأنشطة التى تعزز ثقافة الإبداع.

أدار الورشة أحمد كمال، المخرج المعتمد من وزارة الثقافة، والذى قدم تدريبا عمليا حول أساسيات الأداء التمثيلى والتحضير للشخصيات، حيث ركز على أهمية استعداد الممثل جسديًا وذهنيًا لتجسيد الأدوار بنجاح.

تُقام الورشة بتنظيم إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وتحت متابعة ممدوح عثمان ومروة عدلى، مسئولى الأنشطة الطلابية. كما تأتى بالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر، لتكون بداية لسلسلة من الأنشطة التى تهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية.