انطلاق سوق اليوم الواحد للمزارعين من المنشية وسط الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم انطلاق سوق اليوم الواحد للمزارعين من منطقة المنشية وسط الإسكندرية، بجراج مكتب الشهر العقارى من الساعة 10 صباحا وحتى الخامسة مساء وبتخفيضات تصل إلى 30% .

وذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة إقامة أسواق اليوم الواحد، وتنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وأكد الفريق خالد سعيد محافظ الإسكندرية، على أنه سيتم نقل السوق إلى منطقة المنشية خلف الجندى المجهول اليوم الاثنين، حيث سيتم تحويل السوق إلى سوق متنقل فى كل أحياء الإسكندرية ليكون السوق فى متناول الجميع حتى لا يكلف المواطن عبء الانتقال الى مكان محدد .

وأكد المحافظ على أن السوق يأتى فى اطار تقديم السلع الغذائية المختلفة لارضاء المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وتقديم السلع بأسعار تنافسية.

وتستمر مسيرة فعاليات السوق خلال الاسبوع بالأماكن التالية:

* السبت : منطقة سموحة شرق الإسكندرية خلف محطة سيدى جابر

* الأحد : العجمى أمام مسجد الحديد و الصلب

* الاثنين : بالمنشية وسط الإسكندرية ، جراج مكتب الشهر العقارى

* الثلاثاء : شارع الإسناوى بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية

* الأربعاء : بمنطقة ميدان المندرة شرق الإسكندرية

* الخميس : بميدان محمد نجيب . سيدى بشر ، وجراج سينما أمير وسط الإسكندرية .



