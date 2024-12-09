اليوم السابع يطلق قناة على فيس بوك لمتابعة أهم الأخبار والأحداث على مدار الساعة

استمرارا لريادة وتفرد "اليوم السابع"، أطلق الموقع خدمة إخبارية جديدة عبر فيس بوك ليتيح للقارئ العزيز متابعة الأخبار والفيديوهات التي تغطى الأحداث الهامة والخدمات المتنوعة.

وانطلقت قناة اليوم السابع على فيس بوك، عبر اللينك التالي: أضغط هنا

وتتيح الخدمة للقراء الأعزاء نشر الأخبار والفيديوهات الخاصة بالأحداث أولا بأول، ليكون القارئ العزيز على إطلاع تام بكل ما هو جديد سواء في الشأن المحلى أو العالمى على مدار الساعة، فضلا عن اللقطات النوعية التي تشمل مجالات عديدة اجتماعية ورياضية وفنية وثقافية وسياسية وغيرها.



ويدعو اليوم السابع متابعيه إلى الاشتراك في الخدمة المجانية، وتلقى كل ما هو جديد وهام وجدير بالمتابعة.