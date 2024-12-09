الوطنية للانتخابات تحاكى التصويت بالاستحقاقات بمدرستين بالإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية -صبرى غانم

أجرى المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم الإثنين، محاكاة للعملية الانتخابية وما يجرى فيها من تصويت، لطلبة مدرستين بالإسماعيلية مدرسة تابعة لإدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية ومدرسة الفاروق عمر الاعدادية التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وذلك بهدف تعليم الطلاب كيفية إجراء الانتخابات، وتعزيز المشاركة فيها، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التعليم.

وضم وفد الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق الرئيس بمحكمة الاستئناف ونائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.

وألتقى المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالطلبة في المدرستين وشرح لهما كيفية اجراء الانتخابات والاستفتاءات في مصر، حيث قام بإجراء تجربة حية للطلاب على التصويت في الانتخابات، حيث تم إحضار ستائر وصناديق الاقتراع، بينما بدأ الطلاب في الاقتراع ووضع بطاقات الاقتراع في الصندوق بعد المرور بالإجراءات الخاصة بالتصويت.

وفعلت الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذه الخطوة برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية على اختلافها بما يعزز من الممارسة الديمقراطية وتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية.

وتحدث المستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي، الرئيس بمحكمة الاستئناف عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات وكيفية الترشح وإجراء الانتخابات والحصول على المقعد المرشح عليه.

وأشار، إلى أننا تعلمنا الانتخابات فى المدرسة أثناء التعليم ثم كبرت وتوسعت العملية الانتخابية وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية مجلس النواب والشيوخ.



نائب المدير التنفيذي يتحدث فى الندوة



الطلاب والطالبات



الطالبات فى الندوة



المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات



جانب من عملية الاقتراع



جانب من محاكاة الانتخابات



طلاب مدرسة الفاروق عمر



جانب من الحضور



جانب من الحضور بالندوة



نائب مدير الهيئة الوطنية للانتخابات يتحدث



المستشار أحمد بنداري يتحدث



طالب يدلى بصوته



جانب من التلاميذ فى الندوة



عملية المحاكاة للانتخابات



الزميل صبرى غانم مع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية