اليوم السابع
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المركز الثقافى الأرثوذكسى ينظم ندوة بعنوان "كيف أصبحت الصين من أقوى دول العالم؟"

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:28 ص
المركز الثقافى الأرثوذكسى ينظم ندوة بعنوان "كيف أصبحت الصين من أقوى دول العالم؟" جانب من الندوة
كتب ـ محمد الأحمدى

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تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، نظم المركز الثقافى الأرثوذكسى ، ندوة "كاتب وكتاب" بعنوان "كيف أصبحت الصين من أقوى دول العالم اقتصاديا؟ فصول من نموذج ملهم للتغيير والتنمية".

وتم خلال الندوة مناقشة كتاب “فصول عن الصين” للدكتور السيد أمين شلبي، السفير الأسبق، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية سابقا، والذى يضم فصولا عن الصين وعملية صعودها ما هو متوقع أن تصل خلال العقدين القادمين إلى مرتبة القوة الاقتصادية في العالم، ومن ثم مكانتها في النظام العالمي.

وشهدت الندوة مشاركة نخبة من شخصيات بارزة من السياسيين والمثقفين وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب.

 







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