اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تشارك فى إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بباريس

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 09:46 م
الكنيسة الأرثوذكسية تشارك فى إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بباريس الكنيسة الأرثوذكسية تشارك فى إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بباريس
كتب: محمد الأحمدى وبتول عصام

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شارك الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، في حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بباريس، وذلك بعد الحريق المدمر الذى تعرضت له عام 2019.

وحضر إعادة الافتتاح، الذي جرى يومي السبت والأحد الماضيين، ما يقرب من 40 رئيس دولة وحكومة وزعماء دينيين شهدوا على الأهمية الروحية والتاريخية والثقافية لهذا الصرح العظيم الدينى و التاريخى.

ونيابة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعث الأنبا مارك برقية تهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى ورئيس أساقفة باريس المونسنيور لوران أولريش على استعادة هذا الرمز العالمى.

وختم حديثه بأمنية أن يحمى الله شعوب العالم، ويبارك فرنسا ويعم السلام في كل العالم.

جانب من الكاتدرائية
جانب من الكاتدرائية

 

كاتدرائية نوتردام
كاتدرائية نوتردام

 







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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كاتدرائيه نوتردام

باريس



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