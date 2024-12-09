اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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العاهل الأردني يؤكد ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 04:07 م
العاهل الأردني يؤكد ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها والعمل بشكل فاعل لضمان استقرارها.


جاء ذلك خلال مباحثات العاهل الأردني اليوم "الاثنين" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، خلال اتصالين هاتفيين.


وشدد العاهل الأردني، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، على أن أمن واستقرار سوريا أساسيان لأمن واستقرار المنطقة.


ولفت إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يجب أن تتوقف،داعيا إلى تعزيز استجابة المجتمع الدولي للحد من الكارثة الإنسانية في القطاع.


ودعا العاهل الأردني إلى تكثيف الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مؤكدا أهمية بذل مختلف الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.







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