العاهل الأردنى يشدد على ضرورة العمل بشكل حثيث لفرض الاستقرار فى سوريا

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أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء السوريين واحترام إرادتهم وخياراتهم، مؤكدا ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها.



وشدد العاهل الأردني - خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الأمن القومي، وفقا لبيان الديوان الملكى - على ضرورة العمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى.



وقال: "إن الأردن لطالما وقف إلى جانب الأشقاء السوريين منذ بداية الأزمة، وفتح أبوابه للاجئين خلال العقد الماضي، مقدمًا لهم مختلف الخدمات من صحة وتعليم وغيرها، أسوة بالأردنيين".



ولفت العاهل الأردني إلى أن القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية عملت طوال السنوات الماضية بجهد عظيم للمحافظة على أمن الوطن وحدوده، مثنما جهود حرس الحدود والتضحيات التي قدموها في سبيل الحفاظ على استقرار الأردن، كما أعرب عن اعتزازه بعطائهم واستمرارهم في القيام بواجبهم حفاظا على مقدرات الأردن وصون منجزاته.