اليوم السابع
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الرئيس السيسى: الحكومة المصرية تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 08:58 م
الرئيس السيسى: الحكومة المصرية تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة العشاء مع ولي عهد النرويج ووزيرة التنمية الدولية، بحضور كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.

 

وألقى الرئيس كلمة خلال العشاء، أكد فيها على أن الحكومة المصرية، تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية من خلال توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتذليل أية عقبات قد تواجههم.







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السيسي

الرئيس السيسي

ولي عهد النرويج

زيارة السيسي للنرويج

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