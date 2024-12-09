الداخلية الكويتية: إجراءات صارمة تجاه أى مقيم يشارك فى مسيرات احتفالية

أ ش أ

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه أى مقيم يشارك فى مسيرات احتفالية "قد تصل إلى الإبعاد الإدارى عن البلاد"، مشددة على ضرورة "الالتزام بالقوانين".



وقالت الداخلية الكويتية ، فى بيان، إنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه أى مقيم يشارك فى مسيرات احتفالية، تحت أى مسمى، قد تؤدى إلى عرقلة حركة السير أو الإخلال بالآداب العامة أو التسبب فى اختناق مرورى.



وأوضحت أن العقوبات المترتبة على هذه المخالفات قد تصل إلى الإبعاد الإدارى عن البلاد، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين.



وأهابت الوزارة بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والحرص على الالتزام بالنظام العام والمساهمة فى الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.