التحقيقات: المتهمتان بسرقة متعلقات المواطنين بالجمالية نفذتا 3 جرائم بأسلوب النشل

كتب ـ سليم على

أدلت سيدتان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين في منطقة الجمالية.

واعترفت المتهمتان بسرقة حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية من أحد المواطنين بأسلوب "النشل" حال استقلاله سيارة "أجرة" بدائرة القسم، وأقرتا بالتصرف بالمشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلين "سيئا النية" في الجيزة، واقرتا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهما أرشدتا عن عدد من الأجهزة الكهربائية وهواتف المحمول ، تم شرائها من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وقررت النيابة حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمتين، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.



