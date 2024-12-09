افتتاح معرض “الفتاة المنتجة” بجامعة العريش ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة

شمال سيناء - محمد حسين

افتُتح معرض الفتاة المنتجة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

نظمت الفعالية تحت رعاية الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، و الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وبإشراف إحسان داود غالي، مقررة المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء.

وأوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، أن معرض “الفتاة المنتجة” يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة والفتيات السيناويات، تأهيل المرأة لسوق العمل وتسويق منتجاتها، فتح آفاق جديدة لها لمواجهة التحديات التي قد تعيق بدء مشاريع جديدة.

يقام المعرض في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش، ويقدم منتجات متنوعة تمثل إبداعات الفتيات السيناويات في مختلف المجالات.