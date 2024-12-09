اليوم السابع
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اعترافات عصابة "حمادة وتوتو": نسرق محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:00 ص
اعترافات عصابة "حمادة وتوتو": نسرق محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج سرقة سيارة- أرشيفية
كتب سليم على

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على غرار فيلم عصابة حمادة وتوتو، التى تدور أحداثه حول تكوين زوج وزوجته تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين، قام عاطل وزوجته لهما معلومات جنائية بتكوين عصابة لسرقة محتويات السيارات في القاهرة.

واعترف المتهم وزوجته أمام جهات التحقيق، بسرقة هاتف محمول، وبعض المتعلقات الشخصية، ومبلغ مالى "عملات أجنبية" من داخل سيارة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وأضافا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، لافتين إلى أنهما وضعا خطة لسرقة السيارة عن طريق تتبعها ومعرفة مكان تواجدها وقررا سرقتها فى ساعة متأخرة بعد التأكد من غياب حركة المارة بالشوارع ونفذا جريمتهما وفرا هاربين.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط (عاطل، زوجته – لهما معلومات جنائية)، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول – جواز سفر – بعض المتعلقات الشخصية – مبلغ مالى "عملات أجنبية") من داخل سيارة إحدى السيدات"تحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.







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