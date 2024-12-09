اطمنوا على صحتكوا.. أهمية فحوصات ما قبل الزواج للوقاية من هذه الأمراض

كتبت مروة محمود الياس

الكشف المبكر قبل الزواج، أهم الإجراءات الصحية المستبقة التي يمكن القيام بها والاستفادة من فوائدها المهمة للصحة العامة والصحة الانجابية فيما بعد، وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، قالت وزارة الصحة والسكان إن الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج يكمن فى بناء أسرة صحية خالية من الأمراض في المستقبل حيث يتم الكشف عن الأمراض غير السارية والأمراض المعدية والمنتقلة جنسيًا بالاضافة فصيلة الدم ومعامل Rh والأمراض الوراثية وكذلك الصحة الإنجابية.

فوائد الفحوصات الصحية قبل الزواج كثيرة ومتعددة لا تقف عند حد الكشف عن الأمراض بل إنها خطة مستقبلية صحية رائعة لكلا الزوجين ولأطفالهم فيما بعد.

الاستشارة الوراثية أول فوائد الكشف قبل الزواج، لأنها تقلل مخاطر إنتقال الإضطرابات الجينية إلى الأبناء

الوقاية من الأمراض الوراثية والمزمنة الجينية والجنسية

تقديم الاستشارات الجينية المطلوبة للكشف عن الأمراض الوراثية والأمراض العائلية ومحاولة منع وراثة الطفل لها فيما بعد

الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة خاصة التي تصيب عائلة، مثل أمراض السكر والضغط وغيرها وبالتالي يتم إدارة الأعراض مبكرا وتقليل المخاطر الصحية واحتمالات الإصابة في المستقبل

تقييم الصحة العقلية والنفسية للزوجين المقبلين على الزواج ما يعزز من تقليل الإضطرابات والمشكلات الزوجية فيما بعد وتقليل فرص الإصابة بالقلق والاكتئاب وتحسين العلاقة والمشاركة بينهما

فحص الصحة الجنسية والانجابية وفحص الأمراض المنقوله جنسيًا أمر بالغ الأهمية وذلك لكي تتم الإجراءات المستقبلية لتعزيز علاقة جنسية آمنة وضمان عدم إنتقال الأمراض للأطفال

فحص الصحة الانجابية ومحاولة علاج أي مشكلة مبكرًا بخطة علاجية منظمة تساعد على الحصول على حياه انجابيه مميزة وسليمة

تقييم الخصوبة وفحصها مما يعزز من علاج الأمراض المتعلقة بالانجاب والخصوبة مبكرا، وتجنب مشكلات الخصوبة المحتملة مبكرا أيضا

تحديد استراتيجيات علاجية مبكرة أو تحديات قد تنشأ فيما بعد

إرشادات وقائية تقدم لكلا الزوجين للوقاية من المشكلات الصحية المتوقعة والسيطرة على الأمراض

فهم التاريخ العائلي الصحي واتخاذ الإجراءات المبكرة لوقاية الأطفال وكلا الزوجين من الإصابات

تحديد نظام غذائي ودوائي وعلاجي ورياضي وحياتي ونفسي يعزز الصحة العامة والصحة الانجابية وصحة الأطفال فيما بعد