اليوم السابع
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اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى عصر اليوم حول سوريا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 02:25 ص
اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى عصر اليوم حول سوريا مجلس الأمن
محمد جمال

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يعقد مجلس الأمن الدولى عصر اليوم الاثنين بصورة طارئة جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية متطابقة لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الأحد.

وأعلن التليفزيون الرسمى السورى، أمس الأحد، سقوط نظام بشار الأسد، وبث التلفزيون الرسمى شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد".

وفي وقت سابق من اليوم، بث التلفزيون السورى، بيانًا للعمليات العسكرية، حثّ فيه الشعب السورى على "ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري السابق حتى يتم تسليمها رسميًا".







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