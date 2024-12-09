إعلان أسماء الأبحاث الفائزة في مسابقة العيد القومي حول معركة وادي ماجد

مطروح – حسن مشالي

أعلنت لجنة حماية التراث الثقافي والطبيعي بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، نتائج المسابقة البحثية الخاصة بمعركة وادي ماجد، التي شهدت نضال أبناء الصحراء الغربية ضد الاحتلال الإنجليزي عام 1915م، وتم تنظيم المسابقة ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. واستهدفت المسابقة جميع الفئات العمرية، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والوطني، وإبراز الدور التاريخي لمعركة وادي ماجد في تاريخ المحافظة.

وكانت اللجنة قد بدأت في استقبال الأبحاث المقدمة من المشاركين من أبناء مطروح ومحافظات أخرى، حيث تم تسليمها للدكتورة أم العز بريك السنيني عضو لجنة التراث بمركز إعلام مطروح، وتم تشكيل لجنة من المتخصصين، لمراجعة وتقييم الأبحاث وفق معايير دقيقة، وبعد انعقاد اللجنة المختصة يوم السبت الماضي، تم الإعلان عن الأسماء الفائزة.

وجاءت نتائج المسابقة في فئة الكبار، فاز كل من سيف قاسم محارب وعبد الله سعد عبده، ومحمد السيد محمد عبد الرحمن، وعبد الله محمود حسن، ويسر مدحت النحال.

وفي فئة الطلاب، فاز 15 طالبًا وطالبة هم، رؤى حسام الدين حسن، وأيسل أحمد محمد، وفاطمة يادم محمود، وملك محمد علي، وروضة علي أحمد، ومنة الله عماد علي عبد المقصود، ونورهان علي أحمد، وبولا مينا سمير، وأحمد طه ساطور، ورودينا محمد سمير، ومنة الله محمد عبد الواحد، وجايدا تامر محمد، وصفاء سليمان، وكنزي محمود يوسف، وملك ياسر محمد.

وسيتم تكريم الفائزين خلال احتفالية المحافظة بعيدها القومي، حيث من المقرر أن يسلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الجوائز للفائزين، تقديرًا لإسهاماتهم البحثية، التي تعكس اهتمامهم بالتراث الثقافي والتاريخي للمحافظة.

وأكد عبد الحميد القناشى رئيس لجنة التراث، أن المسابقة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الهوية الوطنية، وتشجيع الأجيال على الحفاظ على التراث المحلي وإبرازه للأجيال القادمة.